Воскресный матч на "Газпром Арене" завершился победой хозяев со счетом 3:2. "Спартак" был недоволен двумя решениями арбитра из Сочи Павла Кукуяна и подал жалобу в ЭСК РФС, которая была принята.
Красно-белые апеллируют по эпизодам на 38-й и 39-й минутах встречи. Первый из них связан с неназначением 11-метрового удара в ворота хозяев за фол против нападающего москвичей Кейта Бальде. Во втором случае речь идет о пропуске возможного фола полузащитника "Зенита" Далера Кузяева на хавбеке "Спартака" Романе Зобнине.
ЭСК РФС вынесет вердикт по обоим эпизодам на основании видеозаписи игры.
Источник: ТАСС
ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на два решения судьи Кукуяна по итогам матча 26-го тура РПЛ с "Зенитом"
Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит два эпизода из игры минувшего тура между "Зенитом" и "Спартаком" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"