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ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на два решения судьи Кукуяна по итогам матча 26-го тура РПЛ с "Зенитом"

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Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит два эпизода из игры минувшего тура между "Зенитом" и "Спартаком" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"
Воскресный матч на "Газпром Арене" завершился победой хозяев со счетом 3:2. "Спартак" был недоволен двумя решениями арбитра из Сочи Павла Кукуяна и подал жалобу в ЭСК РФС, которая была принята.

Красно-белые апеллируют по эпизодам на 38-й и 39-й минутах встречи. Первый из них связан с неназначением 11-метрового удара в ворота хозяев за фол против нападающего москвичей Кейта Бальде. Во втором случае речь идет о пропуске возможного фола полузащитника "Зенита" Далера Кузяева на хавбеке "Спартака" Романе Зобнине.

ЭСК РФС вынесет вердикт по обоим эпизодам на основании видеозаписи игры.

Источник: ТАСС


Спартак Зенит Кукуян ЭСК
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