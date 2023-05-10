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Нападающий "Ростова" Комличенко: когда пришел Йоканович в "Динамо", я сразу понял, что нового шанса не будет

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Форвард "Ростова" Николай Комличенко поделился положением в "Динамо" с приходом на пост главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича перед сезоном-2022/23.
Фото: ФК "Ростов"
В тот момент 27-летний нападающий вернулся в московский клуб из аренды в "Ростове". Чуть позже южане выкупили права на Комличенко.

– Когда пришел Йоканович в "Динамо", я сразу понял, что нового шанса не будет. Буквально со второго дня, может, и с первого. Была ситуация, играем 11 на 11, какие?то тактические моменты.

Мне, понятно, манишку не давали, я в основу не наигрывался, но и во вторую команду я тоже не наигрывался. Я вместе с Фабио бегал по кругу. Тогда я понимал, что все уже ясно и было без шансов. Мне сразу дали понять, что на меня не рассчитывают, – цитирует Комличенко "Матч ТВ".

За 4 тура до финиша сезона форвард "Ростова" Николай Комличенко с 10 голами входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата России. У самого результативного игрока "Динамо" Федора Смолова - на один забитый мяч меньше.

По итогам 26-ти сыгранных туров чемпионата России "Зенит" уже гарантировал себе верхнюю строчку и пятый кряду титул. В верхней части таблицы идет ожесточенная борьба за медали. Поул-позицию занимает ЦСКА, который поднялся на второе место после победы над "Оренбургом" (2:1). В активе "армейцев" 51 очко. На минимальном расстоянии от московского клуба находится "Ростов", имеющий на счету 50 баллов. Замыкает четверку сильнейших "Спартак" с 49 очками. Вряд ли вмешается в распределение медалей "Ахмат", занимающий пятое место с 43 баллами.

В ближайшем туре "Ростов" в воскресенье, 14 мая, проведет гостевой матч с "Сочи".


Динамо Ростов Йоканович Комличенко
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