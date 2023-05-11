- Мне сложно объяснить, с чем связан спад "Спартака" весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба. Заметил, что каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх.
"Спартак" вылетел из Кубка России, проиграв тольяттинскому "Акрону". В РПЛ "Спартак" постепенно лишился сначала второго места в турнирной таблице, а затем и третьего. Сейчас московская команда лишилась даже теоретических и математических шансов стать чемпионами в этом сезоне, так как титул досрочно выиграл санкт-петербургский "Зенит". "Спартаку" осталось провести четыре матча в РПЛ. За это время москвичи могут гарантировать себе максимум второе место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Озбилиз: только с внутренней уверенностью и работой "Спартак" может проложить себе дорогу вверх
Экс-игрок "Спартака" Арас Озбилиз оценил игру команды в весенней части чемпионата.
Фото: РИА Новости