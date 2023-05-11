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Полузащитник "Зенита" Мостовой: Малкому можно и нужно уезжать. Он в этом году огромный красавец

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе лучшего бомбардира сезона РПЛ Малкома в лондонский "Арсенал" или парижский "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"
– Уедут ли бразильцы? Не знаю. По всем не знаю, а по Малкому, как он сезон проводит, ему можно и нужно уезжать. Всякие слухи ходят. Буду очень рад за него, он в этом году огромный красавец, – цитирует Мостового "РБ Спорт".

На данный момент атакующий полузащитник "Зенита" Малком возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. За четыре тура до конца сезона 26-летний бразилец опережает на 4 гола своего ближайшего преследователя - форварда "Спартака" Квинси Промеса. На счету Малкома 22 забитых мяча в текущем розыгрыше РПЛ. В зимнее трансферное окно лидера "Зенита" связывали с "ПСЖ". Недавно появились слухи, что летом вингер сине-бело-голубых может перебраться в лондонский "Арсенал".


Зенит Мостовой Ан Малком
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