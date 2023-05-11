– Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпионат "Газпрома", а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться. Надо закрыть "Зенит", и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония "Зенита" не будет разбита, у команды не будет конкурентов, – цитирует Спиридонова "СЭ".
Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.
Сегодня стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС встанет на сторону арбитра Павла Кукуяна по двум эпизодам, содержащимся в жалобе "Спартака" на решения в матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3). Речь идет о двух подряд моментах, которые случились на 38-й и 39-й минутах встречи на "Газпром Арене" в минувшие выходные. В первом эпизоде, связанном с возможным фолом на нападающем "Спартака" Кейта Бальде, члены комиссии склоняются к тому, что наступ со стороны защитника "Зенита" не был преднамеренным, а контакт недостаточным для фиксации нарушения правил.
Что касается потенциального фола полузащитника хозяев Далера Кузяева против хавбека "Спартака" Романа Зобнина, то толчок случился в другой фазе атаки. Следовательно, члены комиссии убеждены, что отменять гол футболиста сине-бело-голубых Андрея Мостового по этой причине не следовало.
Волейболист Спиридонов: это чемпионат "Газпрома", а не РПЛ. Надо закрыть "Зенит", и нормальный получится чемпионат
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов отреагировал на слухи о том, что ЭСК РФС отклонит жалобу "Спартака" на судейство арбитра Павла Кукуяна в матче с "Зенитом" (2:32) в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: РФВ