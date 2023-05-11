– У меня третье чемпионство, хет-трик. В этом году особенное, наверное, это зависит от матча – обыграли "Спартак". Когда 2:2, они сравняли, думал – ну как так… "Спартак" – заноза такая для нас, матчи постоянно острые. И Ванька Сергеев, конечно, красавец.
У меня больше чемпионств в России, чем у "Царя" (Александра Мостового). Может, уровень у меня такой. Чуть повыше? Видимо, да, ха-ха. Да нет, качества у Александра огромные, поиграл в Европе. Мне бы тоже этого хотелось, надеюсь, это произойдет. Но в России я, видимо, получше, – приводит слова Андрея Мостового "РБ Спорт".
На счету Андрея Мостового в текущем розыгрыше чемпионата России восемь забитых мячей и пять ассистов в 25-ти играх. 25-летний уроженец Омска стал автором второго гола в ворота "Спартака" (3:2) в минувшие выходные и помог "Зениту" в очередной раз взойти на верхнюю ступень пьедестала РПЛ.
Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга.
Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.
Полузащитник "Зенита" Мостовой: "Спартак" – заноза такая для нас. В России я, видимо, получше, чем Александр Мостовой
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой сравнил себя со своим однофамильцем Александром Мостовым - бывшим хавбеком "Сельты" и сборной России.
Фото: ФК "Зенит"