– Если говорить о лучших футболистах "Зенита" в этом сезоне, то, само собой, на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры. Из россиян кого-то тяжело выделять, потому что их всего там 2-3 человека.
Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне. Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе "Зенита", поэтому его можно назвать лучшим из россиян, – приводит слова Мостового Metaratings.
В нынешнем сезоне Далер Кузяев сделал семь ассистов и записал на свой счет пять голов в 31 игре. 30-летний полузащитник не спешит продлевать контракт с "Зенитом", который истекает будущим летом. Далер не скрывает желания попробовать силы в Европе.
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов пообещал, что чемпион Венгрии поборется за полузащитника сборной России в том случае, если он не пролонгирует сотрудничество с сине-бело-голубыми. В то же время он признает, что у венгерского клуба мало шансов по сравнению с более состоятельными конкурентами.
Александр Мостовой: Кузяева можно назвать лучшим из россиян в "Зените". Он в течение многих лет играл на высоком уровне
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой объяснил, почему считает хавбека "Зенита" Далера Кузяева лучшим футболистом в составе действующих чемпионов России.
Фото: ФК "Зенит"