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Евсеев: на тренировках Семин знал, когда дать кнут, а когда пряник. Он пока не сказал своего последнего слова в футболе

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Главный тренер "Факела" и экс-защитник "Локомотива" Вадим Евсеев ответил на вопрос о том, каким был на тренировках "железнодорожников" их экс-наставник Юрий Семин.
Фото: РПЛ
- Он был и спокойным, и взрывным. Требовательным, знал меру. Знал, когда дать кнут, а когда пряник. Сказал ли Семин свое последнее слово в футболе? Нет, пока не сказал. Он в хорошей форме, - передает слова Евсеева "Евро-Футбол".

76-летний российский специалист Юрий Семин работал в должности главного тренера московского "Локомотива" 4 периода за карьеру - с января 1986 по январь 1991 года, с января 1992 по апрель 2005 года, с июня 2009 по ноябрь 2010 года и с августа 2016 по май 2020 года. С красно-зелеными их легендарный тренер выиграл 3 чемпионата России, 6 Кубков России и 3 национальных Суперкубка.

Последним на данный момент клубом в карьере Семина стал "Ростов", который он возглавил в начале августа 2021 года в возрасте 74 лет и покинул в конце сентября 2021 года после 1 победы, 3 ничьих и 3 поражений в 7 матчах.


Семин Евсеев
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