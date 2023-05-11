- Предложения поступают. Надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать. В России или за рубежом, пока сказать не могу. Приоритет - Российская премьер-лига, - передает слова Кононова Sport24.
Последним на данный момент клубом, в котором работал в качестве главного тренера Олег Кононов, является тульский "Арсенал", в который он вернулся в июне 2022 года. В январе 2023 года президент "оружейников" Гурам Аджоев сообщил о расставании с Кононовым по обоюдному согласию.
Кононов: надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать, предложения поступают. Приоритет - РПЛ
Экс-главный тренер "Спартака", "Краснодара" и тульского "Арсенала" Олег Кононов ответил на вопрос о продолжении своей тренерской карьеры.
Фото: ТАСС