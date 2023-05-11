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Кононов: надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать, предложения поступают. Приоритет - РПЛ

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Экс-главный тренер "Спартака", "Краснодара" и тульского "Арсенала" Олег Кононов ответил на вопрос о продолжении своей тренерской карьеры.
Фото: ТАСС
- Предложения поступают. Надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать. В России или за рубежом, пока сказать не могу. Приоритет - Российская премьер-лига, - передает слова Кононова Sport24.

Последним на данный момент клубом, в котором работал в качестве главного тренера Олег Кононов, является тульский "Арсенал", в который он вернулся в июне 2022 года. В январе 2023 года президент "оружейников" Гурам Аджоев сообщил о расставании с Кононовым по обоюдному согласию.


Кононов Российские трансферы
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