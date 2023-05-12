- Александр Медведев снял свою кандидатуру с выборов Исполкома. Единогласным решением клубы избрали в Исполком Ахмеда Айдамирова и Бориса Ротенберга, - передает слова Алаева "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что после снятия своей кандидатуры с выборов в Исполком Российского футбольного союза по квотам РПЛ вице-президентом "Ростова" Рустемом Саймановым на два вакантных места в Исполкоме от лиги претендовали три кандидата - генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, президент "Сочи" Борис Ротенберг и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.
Ротенберг и Айдамиров избраны от РПЛ в Исполком РФС, Александр Медведев снял свою кандидатуру
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об итогах выборов в Исполком РФС по квотам лиги.
Фото: ТАСС