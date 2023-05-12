– Я знаю футболиста Мостового, а Мостовой-тренер интригует меня еще больше. Сначала ему нужен некоторый опыт – не столько в качестве главного тренера, сколько в качестве сотрудника в других клубах, прежде чем он сможет взять на себя такую огромную ответственность – стать тренером "Спартака".
Конечно, я рад, что российский футбол в будущем может рассчитывать на такого, а главное – своего, сильного специалиста, как Мостовой. У него есть все возможности стать таким же Царем, но уже на тренерском мостике, – цитирует Камоцци Sport24.
12 мая стало известно, что бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой подал документы на обучение в школе тренеров Российского футбольного союза.
54-летний специалист, игравший в чемпионате России за "Спартак", пройдет специальную программу "А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков". По окончании курса Мостовой сможет возглавить профессиональную команду. В академии подтвердили, что заявление от "Царя" было обработано и принято.
Камоцци: Мостовой-тренер интригует меня еще больше. Он может стать таким же Царем, но уже на тренерском мостике
Франко Камоцци, советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на решение Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
Фото: "Чемпионат"