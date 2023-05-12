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Билялетдинов: "Спартак" – заложник своей философии. Они всегда стараются атаковать, но при этом страдают в обороне

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Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов порассуждал о причинах кризиса "Спартака" на весеннем отрезке сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
– Думаю, была не та подготовка, не очень продуманная. Неплохо "Спартак" начинал первые игры, но потом все куда-то пропало. Психологическая устойчивость, уверенность в своих силах подорвалась в какой-то момент.

Но тут вопрос в том, что "Спартак" – заложник своей философии. Мы понимаем, что они хотят играть, атаковать, но при этом получается, что защита не всегда стабильно играет. Не думаю, что в "Спартаке" есть вопросы, чтобы играть зрелищно и активно. Они всегда стараются так играть, но при этом страдают в обороне. Надо наладить баланс. Если они это сделают, то будет очень интересная команда, – приводит слова Билялетдинова "Чемпионат".

За 4 тура до завершения чемпионата России "Спартак" опустился на четвертую строчку. В активе команды Гильермо Абаскаля 49 очков. Отставание от третьей строчки, на которой расположился "Ростов", минимальное.

На два очка "Спартак" отстает от взобравшегося на вторую позицию ЦСКА. В ближайшем туре красно-белые на выезде встретятся с "Химками". Игра состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток Евгения Кукуляка из Калуги прозвучит в 14:00 по мск.

Кроме того, команда Гильермо Абаскаля вылетела из Кубка России. Действующие обладатели трофея в Жигулевске сенсационно уступили тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2.

Центральным матчем в оставшихся четырех турах сезона станет столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Оно намечено на 21 мая и состоится на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк Арене". В предыдущем туре "армейцы" нанесли поражение "Оренбургу" со счетом 2:1, а "народная команда" уступила на выезде "Зениту" - 2:3. Причем подопечным Абаскаля удалось в меньшинстве сравнять счет незадолго до конца встречи, однако гол вышедшего на замену Ивана Сергеева оформил победу хозяев.


Спартак Билялетдинов Д.
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