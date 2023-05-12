- Не скрываю, в этом матче буду болеть за "Краснодар". Даже если теоретически предположить, что "Зенит" будет пить неделю, все равно они забьют минимум два. Это объективно. Попробую натянуть эти же два гола "Краснодару". Матч закончится со счетом 2:2.
"Зенит" на прошлой неделе гарантировал себе чемпионский титул в РПЛ, обыграв дома московский "Спартак" (3:2). Сегодня, 13 мая, петербуржцы на своем поле примут "Краснодар". Уже известно, что в независимости от результата матча будет проведен чемпионский парад "Зенита", который на автобусе проедете по Санкт-Петербургу. Чемпион России сыграет с "Краснодаром" в специальной форме золотого цвета, а после игры игрокам сине-бело-голубых будут вручены золотые медали.
Источник: "Матч ТВ"
Григорян: даже если "Зенит" будет пить неделю, все равно они забьют "Краснодару" минимум два. Это объективно
Тренер Александр Григорян дал ироничный прогноз на матч 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: "Матч ТВ"