- У "Крыльев" серия из поражений, проблемы с составом, но зато мощная турнирная мотивация в отличие от "Локомотива", у которого уже не стоит ни вопрос вылета, ни вопрос медалей. Самарцам нужно выгрызать эти очки во что бы то ни стало. Тем более у себя дома.
"Крылья Советов" имеют в своем активе 25 набранных очков после 26 сыгранных матчей. Самарцы лишь на одно очко опережают зону стыковых матчей, занимая 12-е место в турнирной таблице. "Локомотив" идет девятым с 35 очками. В 27-м туре между собой сыграют два главных конкурента "Крыльев" за место в стыковых матчах. "Пари Нижний Новгород" встретится с воронежским "Факелом". Если "Крылья" проиграют "Локомотиву", то победитель этой встречи займет 12-е место.
Источник: Metaratings
Тихонов: "Крыльям Советов" нужно выгрызать очки в матче с "Локомотивом" во что бы то ни стало
Экс-игрок "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между самарцами и "Локомотивом".
Фото: Чемпионат.com