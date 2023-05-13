- У Зобнина небольшой мышечный перегруз, тренерский штаб дал ему передохнуть, - приводит комментарий Зеленова "СЭ".
Недавно москвичи объявили свой состав на поединок с "Химками" Андрея Талалаева, в котором не оказалось центрального хавбека Романа Зобнина. 29-летний россиянин в этом сезоне сыграл в футболке "Спартака" 38 встреч (3076 минут игрового времени). За этот отрезок Роман забил 5 голов и отдал 3 голевых паса. До конца РПЛ осталось всего 4 тура. Помимо "Химок", Спартаку предстоит сыграть с ЦСКА, "Пари НН" и "Крыльями Советов". Дружина Гильермо Абаскаля располагается на 4-й строчке. Команда ведет борьбу за серебряные медали турнира. Отставание от ЦСКА, идущего вторым, составляет всего 2 очка. Уже в в 28 туре болельщиков ждет главное московское дерби.
Пресс-служба "Спартака": почему Зобнин не сыграет с "Химками"? У него небольшой мышечный перегруз
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о причинах отсутствия Романа Зобнина в заявке на игру 27-го тура РПЛ против "Химок".
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