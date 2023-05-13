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Дюков: финал Кубка России пройдет в "Лужниках"

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Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что финал Кубка России состоится в "Лужниках".
Фото: РФС
"Мы планируем провести финал в "Лужниках". Если будет форс?мажор, то будет принято решение о переносе. Если проводим матч в "Лужниках", то мы должны обеспечим максимальную заполняемость", - цитирует президента РФС "Матч ТВ".

Суперфинал текущего розыгрыша Кубка России состоится 11 июня. Первым финалистом стал московский ЦСКА. Соперник "армейцев" определится в финальном матче второго этапа Пути регионов, в котором "Краснодар" примет "Урал". Отметим, что именно уральцев ЦСКА обыграл в финале Пути РПЛ Кубка России по итогам двухматчевого противостояния (1:1, 1:2).


Дюков Кубок России
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