— Талалаев в этом сезоне — пятый тренер. К сожалению, частая смена тренеров влияет на команду и результат. Потому что приходит один специалист и ставит свой футбол. Потом приходит другой со своим видением. И эта головоломка нам мешает. Поэтому мы в такой ситуации, — передает слова Мирзова Sport24.
"Химки после 27-ми туров в чемпионате России имеют на своем счету 18 набранных баллов. Данный показатель позволяет подмосковной команде располагаться лишь на 15-й строчке в турнирной таблице, которая гарантирует вылет в Первую лигу. От 14-го места - зоны стыковых матчей - "Химки" отстают на 5 очков.
В настоящее время главным тренером подмосковного клуба является Андрей Талалаев. Он стал пятым наставником "Химок" в текущем сезоне. Ранее с командой работали следующие специалисты: Ринат Билялетдинов, Спартак Гогниев, Николай Писарев и Сергей Юран.
Мирзов: частая смена тренеров влияет на результат "Химок"
Футболист подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос о частой смене наставников в его команде.
Фото: ФК "Химки"