- Что касается нас, то мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол "Зенита" был забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы. Понимаем, что "Зенит" не мог проиграть в этом матче — они отмечали чемпионство и не могли сделать это с поражением, - приводит комментарий Алонсо "РБ Спорт".
Вчера "Краснодар" Владимира Ивича гостил в Санкт-Петербурга, где встречался с местным "Зенитом", который готовился праздновать свое чемпионство. Счет был открыт на 15-й минуте. Свой 23 гол в текущем розыгрыше РПЛ красивым дальним ударом забил Малком. Ассистом отметился бразилец Вендел. В первом тайме "Зенит" контролировал игру и создавал моменты, но не сумел конвертировать их в голы. Во вторые 45 минут игры перевернулась. Равенство на табло установил сербский хавбек Михайло Баньяц. А вперед южан вывел экс-игрок "Зенита" Алексей Ионов. Невскому клубу удалось вырвать ничью и не испортить себе праздник уже в самой концовке поединка. Отличился колумбийский центрфорвард Матео Кассьерра. На следующей неделе "Краснодару" предстоит важный кубковый поединок против "Урала".
Защитник "Краснодара" Алонсо: второй гол "Зенита" был забит после фола. В их ворота его не засчитали бы
Парагвайский футболист "Краснодара" Хуниор Алонсо поделился мнением об игре с "Зенитом" (2:2) в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"