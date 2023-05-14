Хавбек "Краснодара" Баньяц: больше всех в "Зените" мне нравятся Малком и Клаудиньо

Сербский футболист "Краснодара" Михайло Баньяц рассказал о том, кто ему больше всего нравится в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"





Сербский хавбек Михайло Баньяц своим голом помог "Краснодару" сыграть вничью с чемпионом России "Зенитом" (2:2). Футболист поразил ворота Михаила Кержакова красивым дальним ударом. Примечательно, что в этой игре также отметился голом атакующий полузащитник петербуржцев Малком. Для него этот мяч стал 23-м в РПЛ. Российский бразилец уверенно возглавляет бомбардирскую гонку. Другой бразилец с российским паспортом Клаудиньо – один из лучших ассистентов лиги. Всего за 23 игры в национальном первенстве футболист оформил 5+10 по системе гол плюс пас. - " Зенит " — хорошая команда, там собраны отличные футболисты. Но лично мне нравятся больше других Малком и Клаудиньо. Это большие мастера, - приводит мнение Баньяца "РБ Спорт" Сербский хавбек Михайло Баньяц своим голом помог "Краснодару" сыграть вничью с чемпионом России "Зенитом" (2:2). Футболист поразил ворота Михаила Кержакова красивым дальним ударом. Примечательно, что в этой игре также отметился голом атакующий полузащитник петербуржцев Малком. Для него этот мяч стал 23-м в РПЛ. Российский бразилец уверенно возглавляет бомбардирскую гонку. Другой бразилец с российским паспортом Клаудиньо – один из лучших ассистентов лиги. Всего за 23 игры в национальном первенстве футболист оформил 5+10 по системе гол плюс пас.