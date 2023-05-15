- Было понятно, что Йокановича уберут, последние матчи команда фактически проводила без тренера. Можно было попытаться сохранить лицо, чтобы спасти сезон. "Ахмат", видимо, стал последней каплей. Просто опозорились в юбилейный год.
"Динамо" разгромно дома проиграло "Ахмату" 0:3. После этого матча в клубе выпустили заявление, что к следующей встрече команду будет готовить новый специалист. Об увольнении Йокановича не было сообщено официально. По слухам, новым главным тренером "Динамо" со следующего сезона может стать Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве" и завоевавший с ним Кубок России. В этом году "Динамо" праздновало 100-летний юбилей.
Источник: Sportbox
Бубнов: было понятно, что Йокановича уберут. "Динамо" просто опозорилось в юбилейный год
Бывший футболист Александр Бубнов категорично высказался о решении "Динамо" уволить главного тренера Славишу Йокановича.
Фото: Sportbox