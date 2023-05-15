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Шалимов - об увольнении Йокановича: у "Динамо" лопнуло терпение

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Тренер Игорь Шалимов прокомментировал решение "Динамо" освободить от обязанностей своего главного тренера Славишу Йокановича.
Фото: ФК "Урал"
- Сейчас надо смотреть, что будет со спортивным директором. Кто будет принимать решения, в какую сторону смотреть, на какого тренера.
Наверное, могло лопнуть терпение, потому что в 100-летие проиграли "Факелу". Наверное, там напряженная обстановка была уже давно. Я думаю, что лопнуло терпение и сказали, что хватит.

"Динамо" в этом году отмечало 100-летний юбилей клуба. Московский клуб организовал празднование дня рождения на домашнем матче с "Факелом", однако бело-голубые потерпели поражение от воронежцев 0:2. Вчера, 14 мая, "Динамо" также дома проиграло грозненскому "Ахмату" 0:3. После игры в руководстве бело-голубых сообщили, что к следующему матчу команду будет готовить новый главный тренер, однако отказались называть конкретное имя. По информации российских СМИ, с лета пост наставника бело-голубых займет экс-тренер московского "Локомотива" Марко Николич.

Источник: "Матч ТВ"


Йоканович Шалимов Динамо
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