"Если бы у клубов РПЛ были еврокубки, то было бы супер. "Ахмат" бы боролся за них. Но так получилось, что мы ничего не можем пожелать. Мы просто стараемся выиграть много матчей", - цитирует Конате "Чемпионат".
В 27-м туре чемпионата России "Ахмат" на выезде разгромил соседей по турнирной таблице - столичное "Динамо" со счетом 0:3 и расположился на пятой строчке. В активе грозненцев 46 набранных очков за три тура до окончания текущего первенства страны. Напомним, с февраля 2022 года российские клубы, решением УЕФА и ФИФА, отстранены от участия в еврокубковых соревнованиях.
Конате: "Ахмат" боролся бы за еврокубки, если бы у клубов РПЛ они были
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате заявил, что грозненцы могли бы бороться за попадание в еврокубки.
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