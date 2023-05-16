- Макаров, Фомин и Захарян — бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Не выручает Шунин. Смолову не хватает лидерских качеств. Да все играют ниже своего уровня! Смотришь на того же Захаряна и думаешь — елки-палки, ну какой "Челси"?!
В прошлом сезоне "Динамо" тренировал немецкий специалист Сандро Шварц. В текущем розыгрыше чемпионата России бело-голубых тренировал Славиша Йоканович, уволенный после прошлого матча с "Ахматом" в 27-м туре (0:3). Прошлым летом в СМИ появлялась информация о возможном трансфере Захаряна в лондонский "Челси", однако полузащитник так и не сменил команду ни в летнее, ни в зимнее трансферное окно. Контракт 19-летнего футболиста с "Динамо" рассчитан до 2024 года.
Источник: "Спорт-экспресс"
Радимов: смотришь на Захаряна и думаешь - ну какой "Челси"?!
Фото: "Чемпионат"