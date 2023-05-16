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"Крылья Советов" подали обращение в ЭСК по двум эпизодам игры с "Локомотивом"

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По данным СМИ, самарские "Крылья Советов" обратились в ЭСК для рассмотрения работы главного рефери Артема Любимова в матче 27 тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Крылья Советов" подали обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу работы главного арбитра матча самарцев с "Локомотивом" в 27 туре РПЛ (1:1) Артема Любимова, сообщает Sport24 со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза.

По данным источника, самарцы попросили дать оценку двум эпизодам игры - с засчитанным голом "Локомотива" на 48 минуте на предмет возможного положения "вне игры" и с непоказанной второй желтой карточкой форварду красно-зеленых Вильсону Изидору на 87 минуте.

По итогам матчей 27 тура Российской премьер-лиги сыгравшие вничью на своем поле с "Локомотивом" (1:1) "Крылья Советов" опустились в турнирной таблице на 13 место - в зону стыковых матчей, пропустив вперед воронежский "Факел".


Крылья Советов ЭСК Локомотив
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