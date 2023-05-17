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Петржела: у Абаскаля было бы больше шансов в богатом "Зените" на победу в РПЛ, чем в "Спартаке"

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мыслями по поводу главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
- У Гильермо было бы больше шансов в богатом "Зените" на победу в чемпионате России, чем в нынешнем "Спартаке". Сильнее ли Семак Абаскаля как тренер? Могу сказать лишь, что они опытные молодые специалисты. И я держу пальцы скрещенными за них обоих. Тренировать – это непростая работа, - приводит мнение Петржелы "РБ Спорт".

В санкт-петербуржском "Зените" наставником трудится россиянин Сергей Семак. Он привел невский клуб уже к пятому чемпионству подряд. Стоимость состава петербуржцев составляет примерно 160 млн евро (данные Transfermarkt). Самым дорогим футболистом является новоиспеченный гражданин России Малком, который стоит 27 млн евро. Он же с 23 мячами возглавляет бомбардирскую гонку в РПЛ. "Спартаком" руководит испанец Гильермо Абаскаля. За три тура до конца москвичи располагаются на 4-й строчке, отставая от ЦСКА на 4 балла. Стоимость состава столичного коллектива составляет чуть более 89 млн евро. Самым дорогим игроком является голландский нападающий Квинси Промес. Последний раз "Спартак" завоевывал золотые медали российского первенства в 2017 году. Тогда у руля команды был итальянец Массимо Каррера.


Петржела Абаскаль Спартак Зенит
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