Журналист Карпов: российский хавбек "Факела" Мендель перейдет в греческий "Пансерраикос"

Российский футболист "Факела" Андрей Мендель продолжит свою карьеру в Греции.

Фото: ПФК "Факел"

По сведениям СМИ, 28-летний россиянин Андрей Мендель, играющий на позиции опорного хавбека, в летнее межсезонье перейдет в греческий "Пансерраикос". Клуб активируют сумму выкупа футболиста в размере 25 млн рублей. А Андрею будет предложен контракт на 3 года.



В этом сезоне Андрей Мендель сыграл в футболке воронежского клуба 24 поединка. В них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Контракт россиянина с Факелом рассчитан до 2024 года. "Пансерраикос" следующий сезон проведет в высшей лиге Греции.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова