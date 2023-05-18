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Масалитин: хорошо, что Суперфинал будет между ЦСКА и "Краснодаром". С "Уралом" продолжился бы сериал

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем суперфинале Кубка России с "Краснодаром".
Фото: "РБ-Спорт"
- Хорошо, что Суперфинал будет между ЦСКА и "Краснодаром". Эти две команды играют в атакующий футбол, поэтому матч в "Лужниках" будет захватывающим и с обилием голов. С "Уралом" армейцы уже много игр провели в этом сезоне, поэтому, если бы прошли дальше екатеринбуржцы, то сериал продолжился.

"Краснодар" вышел в финал Кубка России, обыграв в матче второго этапа финала Пути регионов екатеринбургский "Урал" (2:1). Краснодарская команда может выиграть первый трофей в своей истории. ЦСКА - первый клуб РПЛ в истории, полностью прошедший Путь РПЛ. Армейцы уже играла с "Уралом" в Кубке России. Команды встречались в финале Пути РПЛ, где сильнее оказались москвичи. Решающий матч за трофей состоится 11 июня в Москве. РФС подтвердил, что финальная игра пройдет на стадионе "Лужники".

Источник: Metaratings


Кубок России Масалитин ЦСКА Краснодар Урал
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