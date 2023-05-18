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Орлов: из Мостового не может получиться хороший тренер. Он любит себя в футболе, сравните с поведением Семака

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы Александра Мостового добиться успеха на тренерском поприще.
Фото: "Матч ТВ"
– Может ли из Александра Мостового получиться хороший тренер? Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение, которое мы наблюдаем много лет в эфире – это, в основном, прославление самого себя. Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время?

Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу. Человек должен поменять образ жизни – всем интересоваться и быть в курсе. Тренер – очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учится, но я не вижу, что из него получится тренер, – приводит слова Орлова Sport24.

Бывший полузащитник сборной России, испанской "Сельты", лиссабонской "Бенфики" и московского "Спартака" Александр Мостовой в 54 года решил подать документы на обучение профессии тренера и получение тренерской лицензии. Этот сертификат позволит ему возглавить профессиональную команду. Однако многие специалисты скептически относятся к этой идее. Дело в том, что с момента окончания карьеры футболиста в 2005-м уроженец Ломоносова пробовал себя на тренерском поприще только в любительском футболе. В то же время его бывший одноклубник Валерий Карпин добился больших успехов в качестве главного тренера "Ростова" и национальной сборной России.


Орлов Мостовой
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