– Дзюба нашел себя в "Локомотиве". Как говорится, пришелся ко двору. Конечно, теперь он просит у "Локомотива" увеличения зарплаты, а как иначе? Дзюба — лучший нападающий лиги прямо сейчас. По дешевке уже его подписать не получится. Возможно ли возвращение в "Спартак"? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в "Спартаке", он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно, — у него очень сложные отношения с болельщиками, — цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В феврале текущего года, находясь в статусе свободного агента, 34-летний Артем Дзюба заключил соглашение с московским "Локомотивом". Срок данного контракта истекает в конце сезона 2022-2023. Но, как утверждают СМИ, "железнодорожники" ведут активные переговоры с российским футболистом, чтобы продлить с ним сотрудничество.
Отметим, что Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака". Красно-белым он принадлежал в период с 2006 по 2015 года (при этом сразу несколько раз столичные отправляли форварда по арендам).
Канчельскис – о будущем Дзюбы: будет красиво, если он завершит карьеру в "Спартаке"
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о будущем воспитанника "Спартака" Артема Дзюбы, который сейчас выступает за "Локомотив".
Фото: РИА Новости