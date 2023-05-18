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Хуниор Алонсо: останусь ли я в "Краснодаре"? Нужно будет посоветоваться с женой

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Парагвайский защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо высказался по поводу своего будущего в клубе.
Фото: РИА Новости
- Останусь ли я в "Краснодаре"? Решение еще не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой, посоветоваться. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольное составляющее. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон, - приводит комментарий Алонсо "РБ Спорт".

Центральный защитник Хуниор Алонсо этой зимой вернулся в стан южан. В футболке "Краснодара" парагваец сыграл 16 поединков во всех турнирах. За этот отрезок защитнику удалось забить один гол. Трудовой договор Хуниора с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2025 года. В феврале Алонсо исполнилось 30 лет. Примечательно, что игрок имеет в своем активе 48 встреч за сборную Парагвая. "Краснодар", возглавляемый сербом Владимиром Ивичем, в этом сезоне сумел дойти до финала Кубка России и может выиграть свой первый трофей в истории. В РПЛ южный клуб располагается на 6-й позиции, отставая от "Ахмата", идущего пятым, на 3 турнирных балла. На этих выходных болельщиков ждет южное дерби. "Краснодар" на своей домашней арене встретится с "Ростовом".

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Алонсо Краснодар
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