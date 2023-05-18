- Останусь ли я в "Краснодаре"? Решение еще не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой, посоветоваться. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольное составляющее. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон, - приводит комментарий Алонсо "РБ Спорт".
Центральный защитник Хуниор Алонсо этой зимой вернулся в стан южан. В футболке "Краснодара" парагваец сыграл 16 поединков во всех турнирах. За этот отрезок защитнику удалось забить один гол. Трудовой договор Хуниора с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2025 года. В феврале Алонсо исполнилось 30 лет. Примечательно, что игрок имеет в своем активе 48 встреч за сборную Парагвая. "Краснодар", возглавляемый сербом Владимиром Ивичем, в этом сезоне сумел дойти до финала Кубка России и может выиграть свой первый трофей в истории. В РПЛ южный клуб располагается на 6-й позиции, отставая от "Ахмата", идущего пятым, на 3 турнирных балла. На этих выходных болельщиков ждет южное дерби. "Краснодар" на своей домашней арене встретится с "Ростовом".
Хуниор Алонсо: останусь ли я в "Краснодаре"? Нужно будет посоветоваться с женой
Парагвайский защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо высказался по поводу своего будущего в клубе.
Фото: РИА Новости