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Медведев: надеюсь, что "Вираж" наконец-то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу фанатов петербуржского клуба.
Фото: РИА Новости
- Мы рады, что постепенно подходим к полной заполняемости стадиона. Уверен, что так будет и дальше. Хотел бы публично еще раз выразить надежду, что "Вираж" наконец-то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы "Вираж" вернулся на нашу арену, - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ".

"Зенит" является лидером по посещаемости в эпоху Fan ID.Клуб не скрывает, что добился такой посещаемости, раздавая бесплатные билеты. Также, стоит упомянуть, что петербуржский клуб проводит различные социальные акции на своей арене. На каждом матче "Зенита" широкая развлекательная программа. При этом от посещения "Газпром Арены" отказались активные фанаты невского коллектива – "Вираж". Это решение связано с введением карты болельщика. Практически все фанатские движения теперь бойкотируют футбольные поединки РПЛ. Примечательно, что фанаты отпраздновали 5-е чемпионство "Зенита" вместе с командой на Петропавловской крепости. Игроки и болельщики жгли файеры и скандировали клубные кричалки. В акции участвовали тысячи фанатов.


Зенит Медведев
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