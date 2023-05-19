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Наставник "Алании" Василенко: по отношению к "Факелу" у меня нет никакого реваншизма

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Главный тренер Олег Василенко высказался по поводу своего отношения к "Факелу".
Фото: ФК "Алания"
- По отношению к "Факелу" у меня нет никакого реваншизма. "Факел" для меня не чужая команда, и я не маленький мальчик, который обиделся и хочет отыграться. Скорее, это встреча друзей, - приводит комментарий Василенко Sport24.

49-летний российский тренер Олег Василенко трудился главным тренером в "Факеле" с 2020 года. Всего у руля у воронежского клуба тренер провел 83 игры, в которых смог одержать 40 побед. Также в активе Олега 21 ничья и 22 поражения. Василенко сумел вывести воронежцев в РПЛ в прошлом году. В этом сезоне "Факел" под руководством Василенко провел 9 поединков (8 в РПЛ и 1 в Кубке России). За этот отрезок команда не одержала ни одной победы (5 поражений и 4 ничьих). В сентябре 2022 года Василенко был уволен. Вместо него команду возглавил Дмитрий Пятибратов. Сейчас же тренером "Факела" является Вадим Евсеев. Под его руководством клуб ведет борьбу за выживание. "Факел" занимает 12 место.


Василенко Алания Факел
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