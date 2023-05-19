– Мойзес мог покинуть "Интернасьонал" из-за скандала со ставками? Я по этому поводу не владею никакой информации. Ничего про это не знаю, – цитирует Гарсию "СЭ".
Сегодня издание O Globo сообщило, что защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза подозревается в махинациях со спортивными ставками в период выступления за бразильский "Интернасьонал". В сеть попали скрин-шоты, из которых следует, что Мойзесу пообещали деньги за то, что он заработает "горчичник" в игре чемпионата Бразилии против "Сан-Паулу". Это была заключительная игра 28-летнего бразильца в составе "Интернасьонала" перед трансфером в московский ЦСКА. Примечательно, что в той встрече Мойзес получил желтую карточку за пререкания с арбитром.
Агент Мойзеса – о возможном участии защитника ЦСКА в махинациях со ставками: ничего про это не знаю
Луис Фернандо Гарсия, официальный представитель защитника ЦСКА Мойзеса, отреагировал на обвинения бразильца в махинациях со ставками во время выступления за "Интернасьонал".
Фото: ПФК ЦСКА