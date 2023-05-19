- Жду интересной встречи. Если ЦСКА выиграет, то наверняка обеспечит себе второе место. Для всех будет интереснее, если «Спартак» победит, - приводит слова Тихонова "Матч ТВ".
В этот уик-энд столичные ЦСКА и "Спартак" встретятся между собой. Данный поединок важен с точки зрения борьбы за 2 место. Сейчас дружина Владимира Федотова располагается на 2-й позиции и на 4 очка опережает "Ростов", идущий третьим, и "Спартак". Игра 1-го круга получилась интересной. Команды забили друг другу по два гола и разошлись миром. Примечательно, что последний раз армейцы завоевывали серебряные медали в 2018 году. Тогда рулевым красно-синего коллектива был Виктор Гончаренко. "Спартак" же, который в данный момент идет четвертым, финишировал вторым в сезоне 2020/2021. Тренером красно-белых был немец Доменико Тедеско.
Тихонов: для всех будет интереснее, если "Спартак" победит ЦСКА
Фото: РИА Новости