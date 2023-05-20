– Ожидаю матч двух команд с огромным желанием победить. В дерби по-другому не бывает. По последним матчам ЦСКА выглядит гораздо увереннее, чем "Спартак". Но в одной конкретно взятой игре может случиться все что угодно. Матчи "Спартака" и ЦСКА — украшение чемпионата. Жаль, что эти команды давно не противостояли друг другу в чемпионской гонке. Ну, а в этом матче решится судьба вице-чемпионства РПЛ — тоже интрига, — передает слова Колоскова "РБ Спорт".
Матч между московскими "Спартаком" и ЦСКА пройдет 21 мая 2023 года. Он начнется в 16:30 (по местному времени) и станет центральным событием 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
После 27-ми туров чемпионата России по футболу красно-белые и "армейцы" являются соседями по турнирной таблице. ЦСКА имеет в собственном активе 54 набранных балла. Красно-синие располагаются на 2-й строчке РПЛ. "Спартак" за 3 тура до завершения сезона сумел заработать 50 баллов, которые позволяют ему пребывать на 4-м месте в таблице.
Колосков – о матче "Спартака" и ЦСКА: здесь решится судьба вице-чемпионства РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о центральном матче 28-го тура РПЛ, в котором сыграют столичные "Спартак" и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"