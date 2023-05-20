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Корнеев: не думаю, что у Дивеева будет вариант лучше, чем ЦСКА. Он допускает ошибки в важных матчах

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Известный футбольный функционер Игорь Корнеев поделился мыслями о будущем защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева.
Фото: "СЭ"
– Конечно, Дивеев останется в ЦСКА. Не думаю, что у него будет вариант лучше, чем ЦСКА. Почему? Все-таки Игорь допускает ошибки в важных матчах. Для того чтобы уехать в зарубежный клуб, ему нужно провести хотя бы один топовый сезон! Пока мы этого, увы, не видим. Может ли он перейти в "Зенит"? "Зенит" не будет за него переплачивать. Да и вряд ли ЦСКА продаст защитника прямому конкуренту, – передает слова Корнеева "СЭ".

23-летний центральный защитник Игорь Дивеев перешел в стан столичного ЦСКА в феврале 2019 года – тогда "армейцы" выкупили россиянина у "Уфы". Летом 2024 года текущее соглашение между центрбеком и московским клубом подойдет к завершению. Пока неизвестно, собираются ли стороны продлевать действующий контракт.

В нынешнем сезоне Игорь Дивеев принял участие в 17-ти матчах чемпионата России по футболу. Он сумел записать на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу. Ранее в СМИ появлялась информацию о том, что на защитника ЦСКА претендуют клубы итальянской Серии A и петербургский "Зенит".


Корнеев Дивеев ЦСКА
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