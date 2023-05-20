- Команда не совсем понимала футбол Йокановича? Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле: скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться, - приводит мнение Лещука "Чемпионат".
Сегодня "Динамо" проводило свой первый поединок без сербского тренера Славиши Йокановича, который был уволен на предыдущей неделе. Сегодня у руля москвичей был Павла Алпатова. В соперниках было столичное "Торпедо", которое уже распрощалось с шансами остаться в РПЛ на следующий сезон. Бело-голубой коллектив сумел отправить в ворота автозаводцев три безответных мяча. Всего голы забили воспитанники динамовской академии. Уже на 2-й минуте счет открыл центрфорвард Константин Тюкавин. На 45-й минуте на табло "ВТБ Арены "горели уже 2:0. Своих болельщиков точным ударом порадовал нападающий Ярослав Гладышев. А до разгрома дело довел атакующий хавбек Арсен Захарян, который отличился уже во втором тайме. Примечательно, что в рамке ворот "Динамо" с первых минут появился как раз Игорь Лещук.
Голкипер "Динамо" Лещук - о Йокановиче: футбол был скучный. Никто не понимал, во что играли
Российский вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением по поводу Славиши Йокановича.
Фото: "Чемпионат"