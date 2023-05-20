- Не стал бы так говорить, потому что теоретическая возможность сохранить прописку в РПЛ еще есть. Мы видим, что топовые команды, например, "Динамо" тоже уступают со счетом 0:3. Футболисты — люди непредсказуемы, - приводит мнение Садыгова "Матч ТВ".
"Химки" разгромно проиграли в гостях "Ахмату", пропустив три безответных мяча. Наставник химчан Андрей Талалаев встречался со своей бывшей командой. Турнирное положение "Химок", которые выступают в РПЛ с сезона 2020/2021, стало критическим. Если завтра "Пари НН" Сергея Юрана сумеет обыграть "Сочи", то красно-черные отправятся в Первую лигу за два тура до конца. Примечательно, что уже известен один клуб, который вылетел. Шансы на сохранение прописки потеряло столичное "Торпедо". Отметим, что "Химкам" предстоит сыграть еще с "Уралом" и "Пари НН".
Туфан Садыгов: не стал бы говорить, что "Химки" обречены на вылет. Еще есть возможность сохранить прописку в РПЛ
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов поделился мнением по поводу турнирного положения команды в РПЛ.
Фото: Пресс-служба Правительства РБ