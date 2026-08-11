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Колодин: мне Кривцов нравится больше, чем Сперцян

Бывший игрок сборной России Денис Колодин высказался о футболисте "Краснодара" Никите Кривцове.
Фото: ФК "Краснодар"
Денис Колодин назвал Никиту Кривцова талантливым футболистом.

"Кривцов не раскрылся. Он всегда был в порядке. За ним плотно следили в Казахстане. Никита - талантливый игрок. Мне Кривцов нравится больше, чем Сперцян.
Никита быстро работает с мячом и думает так же быстро. С головой у него всё в порядке. Рабочая лошадка. Все видит и все знает. Постоянно находится в игре", - сказал Колодин Metaratings.

Никита Кривцов выступает в составе "Краснодара" с августа 2021 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро. Соглашение игрока с "быками" рассчитано до конца июня 2029 года.

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