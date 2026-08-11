Непомнящий: первый тайм матча "Спартак" - "Краснодар" - игра хорошего европейского уровня

"Первый тайм матча "Спартак" - "Краснодар" - игра хорошего европейского уровня и по скорости, и по мастерству.Во втором тайме уже немного сбавили, но всё равно "Краснодар" играл на своём уровне, да и "Спартак" прилично выглядел. Мы должны радоваться, что у нас такой уровень есть", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
В воскресенье, 9 августа, состоялся матч в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Лукойл Арене". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 2:1. Все голы в матче были забиты в начале первого тайма.