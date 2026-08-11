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Смородская: "Локомотив" закончит около 10 места

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Ольга Смородская считает, что "железнодорожники" не пытаются удержать своих футболистов

"Клуб вообще не печётся о своей обойме. Может, у них кто-то есть в академии, о ком мы не знаем? Они же так легко со всеми расстаются.

Не знаю, о чём они думают и какие у них планы. За выживание "Локомотив" бороться не будет, но закончит в районе десятого места", - сказала Смородская "Советскому спорту".

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

В текущем розыгрыше чемпионата "железнодорожники" располагаются на 13-й строчке с 2 баллами в своем активе. Подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и "Акроном" (0:0), а также уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2).

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