Смородская: "Локомотив" закончит около 10 места

"Клуб вообще не печётся о своей обойме. Может, у них кто-то есть в академии, о ком мы не знаем? Они же так легко со всеми расстаются.
Не знаю, о чём они думают и какие у них планы. За выживание "Локомотив" бороться не будет, но закончит в районе десятого места", - сказала Смородская "Советскому спорту".
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка.
В текущем розыгрыше чемпионата "железнодорожники" располагаются на 13-й строчке с 2 баллами в своем активе. Подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и "Акроном" (0:0), а также уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2).