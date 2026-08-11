Агент Мусаева: мне не нравится ситуация с его игровым временем в ЦСКА

"Мне, как агенту Тамерлана, не нравится ситуация с его игровым временем.Но в футболе ситуация меняется быстро, сейчас он выходит на замену, а в следующем матче он может выйти в стартовом составе, забьёт гол и снова станет основным. Он работает, сосредоточен на том, чтобы поменять ситуацию, а дальше будет видно", - сказал Хархаров "Чемпионату".
Тамерлан Мусаев выступает в составе московского ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "армейцев" форвард суммарно провел 145 минут в 4 матчах, результативными действиями не отличился. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.