Акинфеев высоко оценил профессионализм Кисляка: отличный парень

"Ну, насколько я знаю, Матвей ложится в девять часов вечера спать. Даже ни один дедушка в такое время спать не идёт (смеется).
Матвей - большой профессионал, следит за своим режимом, питанием, носит специальное фитнес-кольцо. Матвей – отличный молодой парень, если серьезно", - сказал Акинфеев "Советскому спорту".
Матвей Кисляк выступает в основной команде московского ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "армейцев" полузащитник провел 4 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.