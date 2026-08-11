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Акинфеев высоко оценил профессионализм Кисляка: отличный парень

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем одноклубнике Матвее Кисляке.
Фото: ФК ЦСКА
Игорь Акинфеев рассказал, что Матвей Кисляк ответственно относится к своему организму.

"Ну, насколько я знаю, Матвей ложится в девять часов вечера спать. Даже ни один дедушка в такое время спать не идёт (смеется).

Матвей - большой профессионал, следит за своим режимом, питанием, носит специальное фитнес-кольцо. Матвей – отличный молодой парень, если серьезно", - сказал Акинфеев "Советскому спорту".

Матвей Кисляк выступает в основной команде московского ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "армейцев" полузащитник провел 4 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

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