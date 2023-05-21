- Спас бы Дзюба ситуацию? Как минимум, он усилил бы команду. Думаю, забил бы не один гол, - приводит мнение Енина Sport24.
Зимой "Торпедо" вело продолжительные переговоры с центрфорвардом Артемом Дзюбой. Инициатором приглашения воспитанника "Спартака" являлся Илья Геркус, трудившийся на тот момент президентом клуба. Но высшее руководство клуба приняло решение отказаться от данного варианта. При этом Дзюба минувшей зимой перебрался в другой столичный коллектив – "Локомотив". За 9 игр в красно-зеленой майке Артем забил 8 голов. "Торпедо" же еще покидает РПЛ и следующий сезон проведет в Первой лиге.
Игрок "Торпедо" Енин: Дзюба усилил бы нас и забил бы не один гол
Российский футболист "Торпедо" Иван Енин высказался по поводу отказа клуба от подписания Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"