- Футболисты "Краснодара" играют на максимум и концентрируются с первых минут игры. Они выполнили все, что мы от них просили. Мы были лучше. Возможно, "Ростов" больше владел мячом, но мы контролировали ритм. Да, у "Ростова" был шанс в начале второго тайма, но у нас было больше моментов. Мы забили два быстрых гола, у нас было еще 3-4 шанса. Мы работаем над подходом, над менталитетом команды. У нас в прошлом были хорошие игры, которые мы могли выиграть, но в конце немного не дотянули. Как раз работаем над этим.
"Краснодар" в 28-м туре РПЛ принимал на своем поле "Ростов". Хозяева разгромили своих соперников со счетом 3:0. Победный счет был зафиксирован еще по итогам первых 45 минут встречи. Во втором тайме подопечные Владимира Ивича спокойно довели дело до комфортной победы. Голами за краснодарцев отметились Алексей Ионов, Джон Кордоба и Александр Кокшаров. По итогам тура "быки" набрали 46 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В оставшихся двух турах текущего розыгрыша первенства страны краснодарцы примут на своем поле столичный ЦСКА и отправятся в Грозный на игру с "Ахматом". Грозненцы на данный момент с 49 баллами занимают 5-е место.
Источник: "Матч ТВ"
Ивич: "Ростов" больше владел мячом, но мы контролировали ритм и были лучше
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал победу над "Ростовом" в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"