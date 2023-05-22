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Карасев - о своей работе на матче "Спартак" - ЦСКА: дерби есть дерби, оно не могло пройти по-другому

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Главный судья матча 28-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА (2:1) Сергей Карасев заявил о готовности объяснить свои решения в матче.
Фото: "Чемпионат"
- Ничего не буду говорить. Пусть департамент говорит, всё оценит. Дерби есть дерби, оно не могло пройти по-другому. Готов ли я потом высказать свою позицию? Мы обсудим с департаментом. Если надо будет, я всегда готов, вы знаете.

После матча в ЦСКА сообщили, что намерены обратиться в ЭСК РФС по ряду спорных судейских решений в матче со "Спартаком". Карасев удалил защитника армейцев Виллиана Рошу за то, что тот повторил жест нападающего "Спартака" Александра Соболева, схватившего себя за половой орган, объясняя случившееся арбитрам. В концовке встречи главный судья поставил пенальти в ворота ЦСКА после неоднозначного падения полузащитника красно-белых Виктора Мозеса в штрафной площади.

Источник: "Матч ТВ"


ЦСКА Спартак Карасев
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