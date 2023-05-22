– Впечатление от дерби? Разочарование. С одной стороны, ЦСКА проиграл, но с другой – привходящие обстоятельства помешали победить. Это и судейство, и непотребное поведение Соболева. А к самой игре "армейцев" у меня нет абсолютно никаких претензий. Все началось с того, что Соболев стал провоцировать Рошу. Это было еще в середине игры, до эксцессов, приведших к удалению. Карасеву надо было осадить футболиста, и тогда все, может быть, пошло бы по-другому. Плюс два пенальти в ворота ЦСКА, один из которых назначали, а второй нет, вызывают у меня большие сомнения, – передает слова Непомнящего "Евро-Футбол".
21 мая 2023 года в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" прошел матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него "Спартак" принимал на своем поле ЦСКА. Столичное дерби завершилось победой красно-белых со счетом 2:1.
Обслуживал вчерашнюю встречу рефери Сергей Карасев. На 66-й минуте матча он удалил с поля нападающего "Спартака" Александра Соболева, который показал неприличный жест в сторону футболиста красно-синих Виллиана Роши. При этом и бразильскому защитнику ЦСКА Карасев также предъявил красную карточку – южноамериканец демонстрировал жест Соболева боковому судье, показывая, что он был непристойным. На 89-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота "армейцев".
Непомнящий – о поражении ЦСКА в дерби: судейство и непотребное поведение Соболева помешали "армейцам" победить
Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил судейство в игре 28-го тура РПЛ между столичными "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: РИА Новости