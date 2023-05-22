Президент "Ахмата" Даудов: Рамзан Кадыров и руководство клуба недовольны, что из-за Fan ID стадион не может заполниться

Президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов раскритиковал внедрение карты болельщика для посещения матчей чемпионата России.

Фото: ФК "Ахмат"

– Руководство республики в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченский народ и руководство клуба недовольны тем, что из?за нововведений стадион не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это [Fan ID] ввели. Вы сами знаете, что на и других футбольных стадионах, и на "Ахмат Арене" в частности всегда у нас были порядок и безопасность. Не понимаем, какая разница между стадионом и театром, – приводит слова Даудова "Матч ТВ".



Напомним, карта болельщика, или Fan ID обязательны для посещения матчей чемпионата России начиная с 1 января текущего года. Нововведение привело к резкому оттоку зрителей с трибун. Власти связывали падение посещаемости с неблагоприятными погодными условиями. Однако в то же самое время на играх Кубка России, где не требовалось Fan ID, собирались аншлаги.



Президент РФ Владимир Путин из-за роста общественного недовольства проанализировал ситуацию и поручил правительству разработать послабления закона. В частности, действие паспортов болельщиков не будут распространяться на отдельные категории граждан, включая инвалидов и детей до 14 лет.

