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Президент "Ахмата" Даудов: Рамзан Кадыров и руководство клуба недовольны, что из-за Fan ID стадион не может заполниться

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Президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов раскритиковал внедрение карты болельщика для посещения матчей чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"
– Руководство республики в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченский народ и руководство клуба недовольны тем, что из?за нововведений стадион не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это [Fan ID] ввели. Вы сами знаете, что на и других футбольных стадионах, и на "Ахмат Арене" в частности всегда у нас были порядок и безопасность. Не понимаем, какая разница между стадионом и театром, – приводит слова Даудова "Матч ТВ".

Напомним, карта болельщика, или Fan ID обязательны для посещения матчей чемпионата России начиная с 1 января текущего года. Нововведение привело к резкому оттоку зрителей с трибун. Власти связывали падение посещаемости с неблагоприятными погодными условиями. Однако в то же самое время на играх Кубка России, где не требовалось Fan ID, собирались аншлаги.

Президент РФ Владимир Путин из-за роста общественного недовольства проанализировал ситуацию и поручил правительству разработать послабления закона. В частности, действие паспортов болельщиков не будут распространяться на отдельные категории граждан, включая инвалидов и детей до 14 лет.


Ахмат Кадыров Даудов Fan ID
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