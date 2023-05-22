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Колыванов: матч с "Краснодаром" станет решающим для ЦСКА в борьбе за серебряные медали

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Известный тренер Игорь Колыванов поделился своими соображениями по поводу борьбы за 2 место в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- У "Спартака" график легче, чем у ЦСКА? "Краснодар" сейчас разыгрался, набрал хороший ход, в последнем туре обыграл "Ростов" 3:0. Поэтому "армейцам" будет тяжелее. Да, у "Спартака" будет две команды, которые борются за выживание. Но все равно уровень москвичей выше. Если красно-белые выйдут на поле с полной мобилизацией, с ними непросто будет играть. Понятно, что самарцы после вчерашней победы над "Уралом" чуть улучшили свое положение. А у "Пари НН" действительно ситуация непростая и неоднозначная. Для ЦСКА игра с "Краснодаром" станет ключевой? Конечно. Хотя "Ростов" играет неплохо. Просто ему не везет. Не забивает свои моменты, - приводит мнение Колыванова "Евро-Футбол.Ру".

После поражения ЦСКА от "Спартака" (1:2) борьба за серебро российского первенства предельно обострилась. Теперь дружина Владимира Федотова имеет отрыв в 1 очко от красно-белого коллектива. Также шансы на серебро не потерял идущий на 4-й позиции "Ростов". Дончане имеет в своем активе 50 турнирных баллов. До конца РПЛ осталось всего 2 тура, в розыгрыше осталось 6 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет с "Краснодаром", а "Спартак" встретится с "Пари НН", который ведет ожесточенную борьбу за выживание.

В последним туре армейцам предстоит сыграть еще с одним клубом из верхней части таблицы. Красно-синие сразятся с "Ростовом" Валерия Карпина. "Спартак" же в 30-м туре сыграет с "Крыльями Советов". Последний раз ЦСКА финишировал на 2-й строчке по итогам 30 туров в сезоне 2017/2018. "Спартак" завоевывал серебряные медали в 2021 году. Тогда командой руководил немецкий тренер Доменико Тедеско.


Колыванов ЦСКА Спартак Ростов Краснодар
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