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Агент: для Малкома важно быть лучшим бомбардиром РПЛ

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Агент вингера "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия рассказал, что для его клиента важно быть лучшим бомбардиром чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, Малком в курсе, что Квинси забил два мяча в дерби. Для него важно быть лучшим бомбардиром РПЛ, но самое главное - быть чемпионом вместе с "Зенитом", - приводит слова Гарсии Legalbet.

Нападающий "Зенита" Малком после 28 завершенных туров возглавляет список лучших бомбардиров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. На счету бразильца 23 забитых мяча. Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес забил 20 голов и занимает вторую строчку в рейтинге. Топ-3 замыкает форвард московского ЦСКА Федор Чалов с 17 забитыми мячами. До окончания турнира командам осталось сыграть по два матча.


Малком Зенит Промес Спартак
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